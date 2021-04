Thema im Bau- und Planungsausschuss Kerken : Denkmalbereich Aldekerk und Nieukerk

Der Ortskern von Nieukerk in der Nacht. Foto: Andreas Krebs Foto: Krebs, Andreas (kan)

Kerken Mit entsprechenden Satzungen soll das Ortsbild beider Dörfer auch in Zukunft geschützt werden. Ausschuss berät über Gutachten des Landschaftsverbandes Rheinland.

Die Denkmalbereichssatzungen für Aldekerk und Nieukerk haben eine erste Hürde genommen: Vom Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbands Rheinland wurden in enger Zusammenarbeit mit den beiden Heimatvereinen Aldekerk und Nieukerk zwei Gutachten erstellt. Sie werden im Bau- und Planungsausschuss in der Sitzung am Dienstag, 20. April, 18 Uhr, im Adlersaal vorgestellt. Dann geht es auch um den weiteren Verfahrensablauf.