Freizeit an Christi-Himmelfahrt Was das Gelderland am Vatertag bietet

Am 9. Mai lädt der Turnverein Issum zum traditionellen Familienfest in die „Pauen-Sandkull“ am Strohweg ein. Alle Vereinsmitglieder und Issumer Bürger, besonders Familien und Kinder, sind eingeladen, den Feiertag dort zu verbringen. Ab 11 Uhr kann man in der Kull gemeinsam entspannen und neue Leute kennenlernen. Dazu gibt es leckeres Grillgut und kühle Getränke. Auch einen Stand mit Süßigkeiten für kleines Geld sowie eine Schatzsuche für die jüngeren Besucher wird es geben.