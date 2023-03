Schützenwesen

Der Einkehrtag der Straelener Bruderschaften wurde mit einer heiligen Messe in der Straelener Kirche St. Peter und Paul begonnen. Anschließend fuhren circa 50 Schützinnen und Schützen nach Ysselsteyn in den Niederlanden, wo sich der mit 32.000 teils namenlosen Gräbern größte deutsche Soldatenfriedhof der Welt befindet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle in den Niederlanden gefundenen deutschen Soldaten zusammengeführt und auf diesem Friedhof würdevoll begraben. Auch circa 90 Soldaten aus dem 1. Weltkrieg und circa 500 niederländische, polnische und russische Staatsangehörige, die auf deutscher Seite gekämpft oder als Helfer der SS bei der Deportation von jüdischen Menschen und Sinti und Roma geholfen haben, sind auf diesem Friedhof beigesetzt worden. Seit 1976 wird der Friedhof vom Bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge verwaltet. Beim Rundgang über das 28 Hektar große Gelände konnten die Besucher aus Straelen einen Eindruck über das Grauen und den Wahnsinn des Krieges gewinnen. Auch beim 30-minütigen Filmvortrag im Forum der Anlage über den Verlauf und die Folgen des Krieges herrschte bei allen Anwesenden Totenstille und Beklemmung. Dieser Tag wird in Erinnerung bleiben.