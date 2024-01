Schulen, Kitas, Wohnungen Was für 2024 in Geldern geplant ist

Schulen

Auch in diesem Jahr liegt einer der Schwerpunkte bei den städtischen Projekten auf der Modernisierung von Schulen und Kitas. Die Realschule An der Fleuth wird in der Woche nach Karneval an ihren neuen Standort in Veert einziehen (frühere Geschwister-Scholl-Schule). Die Kosten für den Neubau waren mit etwa 12,5 Millionen Euro veranschlagt. In dem dann leer stehenden Gebäue am Westwall soll ein Teil der Schüler des Friedrich-Spee-Gymnasiums (FSG) untergebracht werden, damit am jetzigen Standort an der Friedrich-Spee-Straße die Modernisierungsarbeiten beginnen können. Ein Teil der Schüler wird in das Gebäude der früheren Sekundarschule an die Anne-Frank-Straße ziehen. Wie die Aufteilung genau aussehen wird, wird noch mit der Schulleitung abgestimmt. Für den Neubau des FSG sind rund 30 Millionen Euro eingeplant.