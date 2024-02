Gut für Schüler und Unternehmen Ausbildungsmesse an der Robert-Jungk-Gesamtschule

Die Organisatorinnen haben sich besonders ins Zeug gelegt, um sicherzustellen, dass die Ausbildungsmesse reibungslos verläuft. Die vielfältige Auswahl an Unternehmen spiegelte sich in den verschiedenen Branchen wider, die von Technologie über öffentlichen Dienst bis hin zu Handwerk reichten. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, direkt mit Vertretern der Unternehmen in Kontakt zu treten und Einblicke in die Berufe zu erhalten.