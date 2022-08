Viele Berufe im Angebot : Elf neue Auszubildende im See Park

Geldern Das Gelderner Hotel und Gastronomieunternehmen bildet Köche, Kosmetikerinnen, Hotelfachleute und auch einen Fitnesstrainer aus. Im Jahr 2022 haben vier Azubis ihre Ausbildung abgeschlossen und sind alle übernommen worden.

Schon seit vielen Jahren ist der See Park Geldern einer der größten Arbeitgeber in der Landlebenstadt und auch der Region. Schließlich gibt es nicht nur das Hotel See Park mit Restaurant, den Event- und Partyservice, sondern auch die Bereiche Wellness und Spa mit Beauty und Fitness. Um dem Fachkräftemangel vorzubeugen, wird dort eifrig in die Zukunft der Branche investiert. So kann man im See Park seine Ausbildung starten als Kosmetiker/-in, Fitnesstrainer/-in sowie im Hotel und Restaurantfach oder auch als Koch oder Köchin. Die Chancen auf einen festen Arbeitsplatz nach der Ausbildung sind sehr gut. Im Jahr 2022 haben vier Azubis ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und sind anschließend auch alle übernommen worden. Einer der erfolgreichen Absolventen hast sich als Jahrgangsbester hervorgetan. Es wurden jetzt aber auch insgesamt elf neue Azubis eingestellt.

So freut man sich über drei Köche, zwei Kosmetikerinnen, fünf Hotelfachleute und einen Fitnesstrainer. Das Besondere an der Ausbildung im See Park ist nach Angaben des Unternehmens, dass man in insgesamt drei Betrieben, die zum Unternehmen gehören, eine breitgefächerte Ausbildung genießen kann. Die gute Einarbeitung und die Einbindung in betriebliche Abläufe fördert die Selbständigkeit und gibt den Auszubildenden auch ein gestärktes Selbstwertgefühl. „Jeder darf über sich hinauswachsen und sich einbringen“, bestätigt Sophie Postulart, Operation Manager vom Team See Park die Situation. So werde auch viel Wert gelegt auf regelmäßige Azubimeetings, bei denen aktuelle Themen besprochen und Fragen geklärt werden. Klar, dass es auch einen gewählten Azubisprecher gibt, der zusätzlich den jungen Leuten mit Rat und Tat zur Seite steht. Bei Bedarf werden Trainingseinheiten zur Unterstützung der Azubis durchgeführt. Sie gehören neben den täglichen Arbeitsabläufen im Betrieb zum Programm der Ausbildung. Die Geschäftsleitung und das ganze Team See Park wünschen den neuen Auszubildenden eine interessante und gute Ausbildung und einen erfolgreichen Abschluss.