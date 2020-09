St.-Clemens-Hospital Geldern : Start der neuen Pflegeausbildung

Geldern Im St.-Clemens-Hospital Geldern starteten zwölf angehende Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner mit der neuen generalistischen Ausbildung in der Pflege. Das Krankenhaus begrüßt Alina Aymans, Lena Marie Baßin, Artur Kuchtin, Dominic Noeldner, Jasmin Jordan, Jamie Lee Geenen, Pascal Ebben, Laura Koblenz, Niklas van den Brand, Lisa Marie Basten, Anna Nalewaj, Maria Balmans und wünscht den neuen Kollegen viel Erfolg.

Das theoretische Fundament während der dreijährigen Ausbildung erhalten die Jung-Pflegenden in der Katholischen Bildungsakademie Niederrhein in Kamp-Lintfort. Die Verbundschule für Pflegeberufe arbeitet seit Jahren mit den Einrichtungen St.-Clemens-Hospital Geldern, St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort, Sankt-Josef-Hospital Xanten, St.-Josef-Krankenhaus Moers und dem Caritasverband zusammen. In diesem Herbst gingen hier 55 Auszubildende ihre ersten Schritte ins Berufsleben.