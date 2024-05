Wirtschaft am Niederrhein Für das Triale Studium im Handwerk bewerben

Das Angebot richtet sich an (Fach-) Abiturienten. Ausbildungsbeginn ist in der Regel der 1. August eines Jahres. Trial-Studierende können die Ausbildungsdauer verkürzen und haben somit schon nach zweieinhalb Jahren ihren ersten Abschluss erreicht: den Gesellenbrief. Parallel zur Ausbildung und zur späteren Gesellentätigkeit absolvieren die Teilnehmer am Wochenende (Freitagabends und samstags) ein betriebswirtschaftliches Bachelorstudium. Das Studium dauert zehn Semester (fünf Jahre). Vorlesungsbeginn ist Mitte September. Die Meisterfortbildung kann nach bestandener Gesellenprüfung besucht werden – etwa während des 8. und 9. Semesters.