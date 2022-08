Karriere in Straelen : Bofrost begrüßt 14 neue Auszubildende

Straelen Zudem haben zwölf Azubis ihren Abschluss bestanden, zehn davon bleiben im Unternehmen. Bofrost befindet sich laut eigener Aussage auf „Zukunftskurs“.

Am 1. August starteten 14 junge Menschen in ihre zwei- bis dreijährige Ausbildung bei Bofrost. Sieben der 14 neuen „Bofrostaner“ beginnen ihre Ausbildung als Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement, davon sechs mit einem dualen Studium . Als Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung mit dualem Studium und im Bereich Systemintegration starten jeweils zwei Auszubildende. Darüber hinaus bekommt das Tiefkühllager Verstärkung – drei Auszubildende kommen für die Lagerlogistik dazu.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr eine Vielzahl an jungen Menschen bei uns zu ihrem Ausbildungsbeginn begrüßen können. Als Familienunternehmen sind wir stolz auf unsere Rolle als Ausbildungsbetrieb, der Schulabsolventen aus der Region die Chance gibt, verschiedene Berufsbereiche in den dazugehörigen Ausbildungen kennenzulernen. Gleichzeitig wollen wir den Auszubildenden eine fachgerechte Berufsvorbereitung bieten, damit sie sicher und erfolgreich in ihre berufliche Laufbahn starten können. Nach zwei herausfordernden Pandemie-Jahren freuen wir uns dieses Jahr auf noch mehr persönlichen Austausch und eine neue Normalität im Arbeitsalltag“, so Anika Krohn, Ausbildungsleiterin bei Bofrost.