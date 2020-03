Diesmal sind die Außengebiete im Fokus : Glasfaserausbau in Issum geht weiter voran

Issum Jetzt sollen weitere Teile der Gemeinde an die Datenautobahn angeschlossen werden.

Die Deutsche Glasfaser baut weiter in der Gemeinde Issum aus. Nach der Umsetzung des eigenwirtschaftlichen Netzausbaus in Issum, Sevelen und Oermten wird das Unternehmen Deutsche Glasfaser nun auch den geförderten Ausbau der unterversorgten Adressen in der Gemeinde angehen. Etwa 450 Haushalte, die nicht wirtschaftlich ausgebaut werden können, sollen mit Hilfe von Fördermitteln an das Netz angeschlossen werden. Dazu zählen unter anderem Haushalte im Bereich Hochwald und Niederwald. Für die Haushalte gibt es eine Informationsveranstaltung am Montag, 16. März, um 19 Uhr im Bürgersaal Issum.