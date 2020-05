Schulzentrum Aldekerk : Ausbau Rahmer Kirchweg wird teurer

Die Baustelle am Schulzentrum in Aldekerk. Foto: Dirk Möwius

Aldekerk Der abschließende Bauakt am Schulzentrum ist am 18. Mai begonnen worden. Der BVK-Fraktionsvorsitzende Bernhard Rembarz wollte zu einem späteren Zeitpunkt starten. Doch der Kerkener Gemeinderat entschied anders.

Rembarz findet es unglücklich, in diesen Zeiten die Arbeiten zu finalisieren. Die gegenwärtige Kostenentwicklung im Baugewerbe sei aufgrund der Corona-Krise äußerst negativ, so der BVK-Fraktionsvorsitzende und Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Erkelenz. Er vermutet einen Kostenrückgang in naher Zukunft und schlägt vor, mit dem Beginn der finalen Arbeiten zu warten.

CDU-Fraktionschef Rainer Hufschmidt entgegnete dem, dass die Kosten im Baugewerbe auch unabhängig von der Corona-Krise bereits in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen seien. Er glaubt nicht, dass sich auf diesem Markt etwas in absehbarer Zeit verändern wird. SPD-Mann Hermann Heinemann unterstützt die Auffassung des Kollegen von der CDU und will das Großprojekt am Schulzentrum endlich abschließen. „Kinder und Jugendliche sind das Wichtigste und Wertvollste, was unsere Gesellschaft hat“, sprach der stellvertretende Bürgermeister Heinemann und erntete mit diesem Satz aus den Reihen der Ratsmitglieder einige Tischklopfer und Zustimmung.