Mitglieder hatten Blühwiesen angelegt Aus für Verein Naturfelder Issum

Der Grund für das Aus seien mangelnde Mitglieder, sagt der Vorsitzende Ingo Bläser. „Zwar fanden die Leute gut, was wir gemacht haben, auch den Unterricht für die Schüler an unseren Wiesen“, sagt er. Aber es habe an Leuten gefehlt, die helfen oder dem Verein beitreten. Der Verein hatte zum Schluss elf Mitglieder, nicht alle davon aktiv. Da werde es am Ende schwer als Verein die Posten zu besetzen, angefangen vom 1. und 2. Vorsitzenden bis zum Kassierer, sagt Bläser.