Bauantrag liegt vor : So wird Gelderns neues Hotel aussehen

So wird Gelderns neues Hotel aussehen

So soll das neue Hotel nach den Planungen vom Beginn der Gelderstraße aus betrachtet aussehen. Grafik: Büro Hanßen. Foto: Architekt HAnßen/Architekt Hanßen

Geldern Im Frühjahr nächsten Jahres soll Eröffnung sein. Am Freitag stellte Familie Janssen vom Seepark mit Architekt Engelbert Hanßen die Planungen für das 60-Zimmer-Haus vor. Einen Namen gibt es für das neue Haus noch nicht.

Aus dem alten Finanzamt wird ein modernes Hotel. Der Bauantrag wird derzeit bearbeitet, in wenigen Wochen könnte mit den Entkernungsarbeiten begonnen werden. Am Freitag stellte Familie Janssen die Planungen für das 60-Zimmer-Haus vor. „Die neue Visitenkarte Gelderns am Ortseingang“ nannte Marc Janssen das Projekt. Einen Namen gibt es für das neue Hotel noch nicht, aber die Adresse steht fest: Südwall 4 lautet sie.