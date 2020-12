Schutz vor Corona in Geldern : Augenarztpraxis in Geldern schützt Patienten mit Luftfilter

Das Team der Gelderner Augenarztpraxis Pieper. Foto: Praxis

Geldern Im Ärztehaus am Westwall in Geldern können Besucher mit Sehbeschwerden auf die Luftreinigung mit moderner Hochleistungstechnik bauen.

Es gibt Neues vom Ärztehaus am Westwall in Geldern. Vor einigen Wochen hat der Eigentümer der Immobilie nach einem RP-Bericht eine Rampe vor den Eingang bauen lassen. So lassen sich die Arztpraxen barrierefrei erreichen. Jetzt hat die Augenarztpraxis in der 1. Etage die Initiative ergriffen, um Patienten besser vor der Gefahr durch das Coronavirus zu schützen.

Wie Augenarzt Andreas Pieper mitteilte, habe man, nach seiner Darstellung als erste Praxis in der Region, die Raumluft in das Hygienekonzept integriert und aus diesem Grund Klimageräte mit Hepa-14-Filtern angeschafft. Die Augenärzte hätten seit Beginn der Pandemie Wert darauf gelegt, für ihre Patienten weiterhin da zu sein. Vereinbarte Kontrollen, der Arztbesuch bei Beschwerden und deren Behandlung seien auch in Pandemie-Zeiten wichtig. Sehverschlechterungen sollten nicht auf die lange Bank geschoben werden.