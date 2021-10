Kabarett in Straelen : Frieda Braun lässt das Forum lachen

Straelen Die Kabarettistin gastierte auf Einladung des Kulturrings in Straelen. Ihre lustigen Geschichten aus dem Sauerland kamen beim durchgeimpften Publikum im Saal sehr gut an.

Straelener, die Batterien geklaut haben, werden wegen ihres nicht ganz untadeligen Lebenslaufs in Geldern wiedergeboren. Und wer es noch schlimmer treiben sollte, wird in Holt das Licht der Welt erneut erblicken. Buddhistisches Karma à la Frieda Braun. Und eine der skurrilen Geschichten, mit denen die Kabarettistin aus dem Sauerland das Publikum im Forum zum Lachen brachte. 320 „hochintelligente“ Zuschauer, so Kulturring-Vorsitzender Alexander Voigt, füllten den Saal komplett. Hochintelligent, erklärte Voigt in seiner Begrüßung, weil alle durchgeimpft waren und so die 3-G-Coronaregeln problemlos einhielten.