Konzert : „Kriminelle Elemente“ spielten in Issum

Issum Zum 50-jährigen Bestehen der Kreismusikschule gab es ein besonderes Rock-Konzert im Bürgersaal. Das Publikum erwies sich bei den Songs von „Elements of Crime“ als textsicher und sangesfreudig.

Eine Geburtstagsfeier mit kriminellen Elementen kann ganz schön gefährlich werden. In Issum allerdings wurde der 50. Geburtstag der Kreismusikschulen, kurz KMS, mit einem Konzert gefeiert. Das war nicht gefährlich, obwohl der Name der auftretenden Band das hätte vermuten lassen, sondern das war sehr hörenswert.

Die Band „Kriminelle Elemente“ tritt als „Element of Crime“-Tribute-Band auf und versteht als diese auch, mit und in dieser Sprache zu kommunizieren. Die sechs Musiker haben den Bürgersaal so richtig gerockt. Dabei war der Eröffnungs-Song „Delmenhorst“ sofort der erste Eisbrecher.

Mit Geige, Trompete, Klavier, Akkordeon, Schlagzeug und Percussion, Gitarre und Bass ist die Bandbreite der Instrumente enorm. Christian Klaessen ist gesanglich sehr nah an Sven Regener dran, spielt dazu Gitarre und Akkordeon. Jörg Sichler singt und spielt dazu ebenfalls Gitarre. Anne Giepner spielt die Geige, Valerie Pöllen das E-Piano, Andreas Kruse ist an der Trompete und den Percussions, Marcel Grothues am Bass sowie Jan Gerighaus am Schlagzeug. Die kleine Bühne war somit gut ausgefüllt.