Gesucht werden die Preisträger für 2023 : Vorschläge abgeben für den 20. Josef-Diebels-Bürgerpreis

Issum Ehrenamtliches Engagement ist im Altbierdorf preisverdächtig. Einmal im Jahr findet eine besondere Ehrung statt. Der Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Für 2023 können noch Vorschläge gemacht werden.

Der seit 2004 jährlich vergebene Josef-Diebels-Bürgerpreis für besonderes ehrenamtliches Engagement gehört zur guten Tradition in der Gemeinde Issum . Gemeinsam mit der zu Anheuser-Busch InBev gehörenden Brauerei Diebels kann dieser Ehrenamtspreis bereits zum 20. Mal ausgelobt werden. Dotiert ist er mit 2500 Euro und wird an Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine mit besonderem ehrenamtlichem Engagement für die Gemeinde Issum vergeben.

Als weltgrößter Brauereikonzern ist Anheuser-Busch InBev Teil der Gesellschaft und engagiert sich auch vor Ort an den Braustandorten. Mit seinem „Better World“-Programm will der Braukonzern neben dem Thema Umweltschutz auch einen Beitrag in Form von gesellschaftlichem Engagement leisten. Vorschläge können bis zum 15. Januar bei der Gemeinde Issum persönlich, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail eingereicht werden an: Gemeinde Issum, Der Bürgermeister, z. Hd. Angela Maes, Herrlichkeit 7-9, 47661 Issum; Telefon 02835 10-39, Zimmer 104 im Rathaus, E-Mail: angela.maes@issum.de. Die Preisverleihung findet voraussichtlich im März 2023 statt.