Facebook-Nutzer vermutete einen Halloween-Scherz : Schild auf Friedhof sorgt für Ärger

Sevelen Das Provisorium „Aschestreufeld“ in Sevelen führte zu einer lebhaften Diskussion. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung handelt es sich um ein Provisorium.

Dieses Schild sorgte für Irritationen: „Pietätlos“ lauteten die Kommentare in den sozialen Medien oder auch „Sieht aus wie ein Streich zu Halloween“. Das ist das schlichte Holzschild auf dem „Aschestreufeld“ steht aber nicht. Das handgeschriebene Schild ist auf dem Friedhof an der Nieukerker Straße in Sevelen platziert. Die Gemeindeverwaltung stellt auf Nachfrage klar, dass es sich um ein Provisorium handelt. Demnächst soll dort ein „echtes“ Aschestreufeld entstehen, weil das alte direkt hinter der Leichenhalle zu klein wurde.

Bevor auf dem neuen aber wirklich Asche von Verstorbenen verstreut wird, werde es hergerichtet. Es werde ein Findling aufgestellt und auch gärtnerisch gestaltet, führt die Gemeindeverwaltung aus. In den sozialen Netzwerken wurde darauf verwiesen, dass der Friedhof in Alpen ein positives Beispiel sei, was die Gestaltung betrifft. Auch in Issum und Sevelen wird sich was tun. So wurden zuletzt von der Politik „Memoriam-Gärten“ für die Friedhöfe in Issum und Sevelen beschlossen. Die werden besonders gärtnerisch geplant und unterstreichen bei Friedhöfen den parkähnlichen Charakter. Alpen hat das schon.