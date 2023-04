Theater Eine Zugfahrt mit Hindernissen

Eine unbeschwerte Fahrt mit dem Zug sollte es werden, ein wenig Schampus schlürfen und dabei noch so ganz nebenbei das Bordbistro überfallen. So war der Plan des Räuberpärchens (Andreas und Sandra Theunissen). Bei einem Zwischenhalt wollten sie sich „aus dem Staub machen“. So weit geplant, so schlecht ausgeführt. Denn eine Fahrt mit der Bahn bietet viele Unwägbarkeiten. Das merkten dann auch die beiden Hobby-Diebe. Doch bis es zum Raub kam, hatte das Publikum im Saal Schraets-Angenendt schon Lachtränen in den Augen. Die Durchsagen des unsichtbaren Bahnhofsprechers waren einmalig: Sächsisch bei Schraets in Auwel-Holt.