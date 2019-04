Verkehr : Auffahrunfall in Stenden

Stenden Drei Verletzte hat am Montag in Unfall in Stenden gefordert. Auf der Bundesstraße 9 waren zwei Autos daran beteiligt.

Wie die Polizei am Dienstag meldete, fuhr gegen 14.35 Uhr eine 43-jährige Frau aus Kempen in einem Dacia Logan auf Bundesstraße 9 in Richtung Krefeld. Im Fahrzeug saßen ihr 18-jähriger Sohn und ihre 21-jährige Tochter. Zwischen den Ortsteilen Rahm und Stenden wollte die 43-Jährige nach rechts in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Hinter ihr war ein 56-jähriger Mann aus Krefeld in einem Pritschenwagen der Marke Iveco unterwegs. Der 56-Jährige fuhr auf den Dacia auf, der sich nach dem Zusammenstoß überschlug.