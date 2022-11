Winter-Event : So funktioniert „Heiß auf Eis“ ohne Eis

Gemeinsam stellten am Freitag die Stadt Geldern, Werbering und Schausteller mit den Sponsoren das Programm zu „Heiß auf Eis“ vor. Rp-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Geldern Am Freitag öffneten erstmals die Buden, die überdachte Kunststoffbahn wird in der nächsten Woche aufgebaut. Bis 18. Dezember dauert das bunte Programm. Wir verraten, was neu beim Winterspektakel auf dem Gelderner Markt ist.

Pünktlich zum St. Martinszug öffneten am Freitag die Buden des kleinen Weihnachtsmarktes auf dem Gelderner Markt. „Heiß auf Eis“ heißt es nun wieder bis zum dritten Advent. Allerdings ohne Eis. In Zeiten der Energiekrise soll eine Kunststoffbahn die Eisfläche ersetzen. Hier die wichtigsten Eckdaten zum Winterspektakel.

Wann kommt die Schlittschuhbahn? In der nächsten Woche wird sie aufgebaut, los geht es dann am Freitag, 25. November. An diesem Tag werden sich auch wieder Olaf, der Schneemann, und Elsa die Ehre geben. Wie es technisch funktioniert, auf Kunststoff Schlittschuh zu laufen, konnte Rainer Niersmann von der Stadt Geldern am Freitag auch nicht genau erklären. Er hat sich sagen lassen, dass es sicherlich nicht für absolute Cracks ist, aber dass es Spaß machen soll. Und besser mit der Kunststoffbahn als ganz ohne „Heiß auf Eis“, sagt er. Die Schulen in Geldern sehen das genauso so: 1600 Kinder und Jugendliche werden morgens die Bahn nutzen.

Was gibt es Neues rund um das Event? Die Schaustellerfamilie Bruch, die im Vorjahr erstmals den großen Weihnachtsbaum auf ihre Glühweinbude gesetzt hatte, bietet nun VIP-Lounges an. Man kann zwei schöne Holzhütten mit Blick auf die Bahn mieten. Für 38,50 Euro pro Person bei vier Stunden sind ein Imbiss und bis zu acht Getränke pro Nase inklusive. Buchung unter 0177 3054943.

Was ist mit Eisstockschießen und Bierkastencurling? Das soll auch auf der Kunststoffbahn funktionieren. Am Montag, 28. November, geht es zunächst mit dem Eisstockschießen los. Die leeren Bierkästen rutschen ab Montag, 12. Dezember, über den Kunststoff. Noch sind für beide Turniere einige wenige Plätze frei. Man muss sich nur beim Tourismusbüro der Stadt Geldern anmelden, 02831 398555 oder tourismus@geldern.de.

Wie sieht es mit Live-Musik aus? Gibt es reichlich, an den Samstagen und bei den beliebten After-Work-Meetings jeweils mittwochs ab 18 Uhr. Diese werden wieder vom Werbering organisiert. Zum Auftakt am Mittwoch, 16. November, entert „Musicna“ die Bühne.

Wie sind die Preise? Trotz steigender Kosten weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres. Glühwein und ähnliches gibt es für vier Euro in den Heiß-auf-Eis-Bechern, wer es „mit Schuss“ möchte, zahlt einen Euro mehr. Winterbock von Bitburger oder Winterbier von Bolten gibt es für drei Euro, Cola und Wasser für 2,50 Euro. Das Schlittschuhlaufen kostet drei Euro plus drei Euro für den Schlittschuhverleih. Tipp für Inhaber der Prima Youngster-Clubkarte der Volksbank an der Niers: Montags kommt man damit für 1,50 Euro auf die Bahn auch der Verleih ermäßigt sich auf zwei Euro. Wer die ganze Bahn für sich, seine Freunde oder die Firma mieten möchte: 75 Euro sind dann fällig.

Was ist denn mit dem großen Weihnachtsbaum der Stadt Geldern auf dem Markt? Der kommt noch. Pünktlich zum ersten Advent soll die acht Meter hohe Tanne dort stehen.