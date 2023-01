Hier wird in Geldern im Jahr 2023 gebaut werden Die nächste Baustelle kommt bestimmt

An Baustellen und Umleitungen haben die Autofahrer in Geldern sich in den vergangenen Jahren gewöhnt. Irgendwo wurde gerade immer gebaut, nicht zuletzt dank der Finanzmittel aus dem „Integrierten Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) für Geldern, das in der Innenstadt viele Projekte ermöglicht. Derzeit ist vor allem noch die Krefelder Straße betroffen. Immerhin: Die Neugestaltung des Bereichs zwischen der Einmündung Duisburger Straße und dem Kreisverkehr am Holländer See nähert sich ihrem Abschluss. Bis Ostern, so die derzeitige Planung, soll die Baustelle beendet werden. Aber dafür wird es in der City bald weitere Baustellen geben.