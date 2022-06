Bundesstraße in Kerken-Stenden gesperrt : Auffahrunfall auf der B 9

An den drei am Unfall beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Foto: Norbert Prümen

Stenden Drei Autos waren in eine Kollision in der Nähe des Kerkener Ortsteils Stenden verwickelt. Dabei wurde eine Frau aus Mülheim an der Ruhr verletzt.

(RP) Eine Sperrung der A 40, die zu einem langen Stau führte, hat am Freitag viele Autofahrer über Straßen und Feldwege in Stenden ausweichen lassen. Auf der B 9 kam es dort gegen 14 Uhr zu einem Unfall.

Laut Polizei fuhr ein 31-jähriger Dortmunder mit seinem Ford in Richtung Kerken. Wegen eines Staus musste er in Höhe Mühlenweg bremsen. Eine folgende 35-Jährige aus Mülheim an der Ruhr brachte ihren Cupra noch rechtzeitig zum Stillstand. Ein 24-jähriger Trierer jedoch bremste zu spät, fuhr mit seinem Mercedes auf den Cupra auf und schob diesen auf den Ford. An allen drei Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die 35-jährige Mülheimerin wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt und kam daher in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Bundesstraße 9 musste für die Unfallaufnahme von 14.20 bis 15.50 Uhr an der Unfallstelle gesperrt werden