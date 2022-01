Kontrolle auf Autobahn 40 in Straelen : Bundespolizei entdeckt rund 120.000 britische Pfund in Rucksack und Plastiktüten

Straelen Mit viel mehr Bargeld als erlaubt ist ein Vietnamese auf der A 40 unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle nahe Straelen ertappte ihn die Polizei.

Wie sie am Freitag meldete, wurde der 53-Jährige am Sonntag um 21.30 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei an der Anschlussstelle Niederdorf überprüft. Der Mann war in einem in Wolfenbüttel zugelassenen Audi A3 aus den Niederlanden über den ehemaligen Grenzübergang Straelen-Autobahn eingereist. Er wies sich mit seinem slowakischen Reisepass aus.