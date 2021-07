Verkehrsberuhigung : Piktogramme für Tempo 20 auf Straelens Wällen

Straelen Erleichterung für Autofahrer von außerhalb: Ab sofort weisen auch Piktogramme auf das Tempolimit in der Straelener Innenstadt hin.

Auf allen vier Wallstraßen in Straelen zeigen jetzt Piktogramme die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h an. Zusätzlich zu den Verkehrsschildern mit Tempo 20, jeweils am Beginn von Nord-, Ost-, West- und Südwall, sollen die Markierungen die Verkehrsteilnehmer nochmals auf die Verkehrsführung hinweisen. „Gemeinsam bilden die vier Wallstraßen ein geschlossenes, verkehrsberuhigtes System, das durch die Piktogramme auch für nicht Ortskundige noch klarer erkennbar wird“, erklärt Bürgermeister Bernd Kuse. „Damit ist die Umgestaltung des Rings nahezu abgeschlossen, die verbleibenden Blockmarkierungen an einigen Zufahrtsstraßen, wie sie an der Lingsforter Straße und an der Marienstraße zu sehen sind, fehlen noch. Diese folgen, sobald das Wetter trockener wird.“