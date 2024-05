Unfall auf der Sevelener Straße Audi RS 3 knallt in Issum gegen Baum

Ein sportlicher Audi RS 3 in der Farbe „Porsche-Grün“ ist am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Issum gegen einen Baum geknallt. Wie die Kreispolizei Kleve auf Nachfrage mitteilte, hat der Fahrer aus bislang noch ungeklärter Ursache auf der Sevelener Straße in Fahrtrichtung Hoerstgener Landstraße in Höhe Issumer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Zusammenprall mit einem Baum wurde die Fahrerseite stark beschädigt. Der 23-jährige Fahrer aus Kerken blieb unverletzt. Sein Beifahrer, ein 15-Jähriger aus Geldern, wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Fahrzeug war laut Polizei nicht an dem Unfall beteiligt. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.