Bei der Mobilitätsschau auf dem Gelderner Markt : Erste Bobbycar-Meisterschaft: Kitas können Geld gewinnen

Bobbycar-Rennen — erstmals auch in Geldern. Foto: Peter Roggenthin

Geldern Stadtwerke bauen Parcours bei der Mobilitätsschau auf.

„Mobil auf allen Rädern“ lautet das Motto bei der Mobilitätsschau auf dem Gelderner Markt am Sonntag, 28. April. Wenn die Autohändler ihre Neu- und Gebrauchtwagen in der Innenstadt präsentieren, bieten die Stadtwerke Geldern für Kinder und Familien eine besondere Attraktion an. Um 15 Uhr geht es auf dem Gelderner Markt um die erste Kita-Bobbycar-Meisterschaft.