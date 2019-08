Der Kinderarzt : Attestitis – ist das heilbar?

Kürzlich kommt eine Mutter mit ihrem recht munteren 13-jährigen Sohn in meine Sprechstunde. Er habe in der Schule im Beisein der Lehrerin erbrechen müssen, diese habe ihn nach Hause geschickt und aufgefordert, ein Attest für den Schultag einzuholen.

Der Mutter ist es furchtbar peinlich, sie weiß, welche Not um Termine in unserer Praxis herrscht. „Es geht ihm ja jetzt wieder gut“, sagt sie, „von mir aus wären wir nicht gekommen, aber wir brauchen halt dieses Attest.“ Da traut sich also die Lehrerin nicht zu, eigenes Zeugnis davon abzulegen, dass der Junge vor ihren Augen erbrochen hat und sie selbst es war, die ihn nach Hause geschickt hat. Zur Erfüllung bürokratischer Normen fordert sie ein Attest von mir als Arzt an, obwohl ich die Ereignisse nur vom Hörensagen beurteilen kann. Es hat mich eher traurig gemacht, dass unser Staat seinen Beamten so wenig Eigenverantwortung und Entscheidungskompetenz zutraut – zumindest gibt er ihnen offenbar dieses subjektive Gefühl.