Neue Ausstellung in Straelen Alte Objekte erzählen neue Geschichten

Seit 2021 organisiert Arnhild Koppel in ihrer Atelier-Galerie „Arn!ko+“ in Straelen Ausstellungen mit wechselnden Künstlern. Um die Gestaltung der Einladungskarten hat sich von Anfang an Bettina Steinacker aus Essen gekümmert. Die beiden kennen sich aus dem Bund Gelsenkirchener Künstler. Bettina Steinacker ist nicht nur als Grafikdesignerin, sondern auch als Fotografin tätig. „Ich arbeite in Serie zu einem bestimmten Thema“, sagt sie. In der Straelener Galerie ist sie zum ersten Mal als Teilnehmerin dabei.