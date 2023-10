Tiere wurden getötet Nest der Asiatischen Hornisse in Sevelen entfernt

Denn es wurde von Asiatischen Hornissen gebaut. Einer invasiven Art, einem Eindringling in das deutsche Tierreich – der sich aktuell auch im Kreis Kleve auszubreiten scheint. IKostenpflichtiger Inhalt n den vergangenen Wochen gab es vermehrt die ersten Sichtungen, oft auch in Sevelen. Am Mittwoch wurde ein Nest in Bedburg-Hau entfernt. Die Asiatische Hornisse ist eigentlich in Südasien zu Hause, kam aber über die unterschiedlichsten Transportwege nach Europa – meistens wohl als blinder Passagier in Schiffen oder Zügen. In der Vergangenheit breitete sie sich immer mehr in Europa aus, inzwischen sieht man sie auch vermehrt in Deutschland. Das wiederum ist auch dem Klimawandel geschuldet: Die Tiere sind an wärmere Gegenden angepasst – jetzt finden sie ihre Wohlfühltemperatur immer mehr hierzulande.