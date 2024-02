Politischer Aschermittwoch in Geldern Für Familien wird das Bauen schwieriger

Gut aufgelegt zeigte sich Ina Scharrenbach am Mittwochabend bei ihrem Besuch im Saal der Gaststätte „Alt Veert“. Sie bestellte ein kleines Pils und nach einer kurzen Vorstellung durch den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Stephan Wolters scherzte sie: „Was soll man auch sonst an einem Aschermittwoch so machen?“ Das kam gut an bei den rund 100 Gästen des politischen Aschermittwochs der CDU Geldern, zu dem auch viele bekannte Gesichter der Christdemokraten gekommen waren. Ex-NRW-Finanzminister Helmut Linssen war ebenso unter der Zuhörern wie die ehemalige Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe und der amtierende Bundestagsabgeordnete für den Kreis Kleve, Stefan Rouenhoff. Auch Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser und Paul Düllings, der Chef der CDU-Fraktion im Kreistag, waren dort.