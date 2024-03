Vandalismus auf Sportanlage Ascheplatz in Pont mit Autos zerstört

Die Stadt Geldern hat bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gestellt. Sollte jemand in den vergangenen Tagen etwas beobachtet haben, kann er sich mit Hinweisen an Michael Panis aus dem Team Grünflächen der Stadt Geldern unter der Telefonnummer 02831 398319 oder per E-Mail an michael.panis@geldern.de wenden.