„Hätte schlimm ausgehen können“ : Hund aus Issum rettet 90-jähriger Seniorin das Leben

Piet hat durch sein Bellen vermutlich einer Frau das Leben gerettet. Foto: Ache

Issum/Ascheberg Airedale Terrier Piet hatte bemerkt, dass eine 90-Jährige im Garten nach einem Sturz hilflos am Boden lag. Er bellte so lange, bis schließlich Hilfe kam. Gezüchtet wurde der wachsame Hund in Issum.