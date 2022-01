Baurecht in Kerken : Kampf gegen Aldekerks Denkmalsatzung

Ein Baudenkmal ist dieses Haus von Hans-Gerd Albers an der Marktstraße in Aldekerk. Foto: Klatt

Aldekerk Für überzogen hält Hans-Gerd Albers das Regelwerk, das der Kerkener Bau- und Planungsausschuss in seiner nächsten Sitzung verabschieden will. Der Architekt möchte Hauseigentümer darüber aufklären, was auf sie zukommt.