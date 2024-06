Das 2,2-Millionen-Euro-Projekt Darum bekommt Eylls neues Feuerwehrhaus Holz-Optik

Wichtigste Änderung bei der Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses ist, dass die Fahrzeughalle drei Stellplätze für Einsatzfahrzeuge vorsieht. „Das ist aus dem Bedarf der Feuerwehr so entstanden“, sagt Architekt Christian Mummert. Im Inneren werden die Umkleiden der Damen so verlegt, dass sie direkten Zugang zur Halle haben. Ansonsten stellt der Architekt das Farbkonzept vor und gab Muster zur Farbgestaltung aus. Die sieht so aus: Im Außenbereich soll mit warmen Tönen gearbeitet werden. Der Klinker soll in erdfarbenen Tönen gehalten sein, die Tore, Fenster und Türen anthrazitfarben. Der Grund: Momentan ist da, wo das Feuerwehrhaus gebaut werden soll noch Ackerfläche. Laut Mummert soll sich das neue Gebäude aber in die Umgebung einfügen. Mutig, aber absolut passend findet er daher auch die Paneele in Holzoptik. Ihm ist wichtig, „dass da nicht einfach ne silberne oder weiße Kiste auftaucht“. „Rote Tore, das war mal eine Idee, aber man sieht die roten Fahrzeuge durch die Tore durch.“