Issum : Arbeitskreis Jüdisches Bethaus zu Gast im NRW-Landtag

Margret Voßeler mit Johannes van Leuck (r.) und Bernhard Keuck. Foto: Zell

Issum Anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung des Staates Israel hatte der Präsident des nordrhein-westfälischen Landtages zu einer Festveranstaltung in den Plenarsaal in Düsseldorf eingeladen. Zu dieser Einladung haben aus dem Wahlkreis Kleve I auch Vertreter des "Arbeitskreises Jüdisches Bethaus" in Issum ihre Abgeordnete Margret Voßeler (CDU) begleitet. Die Landtagspolitikerin freute sich sehr, den Issumer Johannes van Leuck und Bernhard Keuck vom "Arbeitskreis Jüdisches Bethaus" zu diesem besonderen Anlass in Düsseldorf begrüßen zu dürfen.

Die ehemalige Synagoge in Issum ist die einzige erhaltene ehemalige Dorfsynagoge am unteren Niederrhein und stellt somit ein bedeutendes Mahn- und Denkmal für das jüdische Leben in unserer Region dar. Die Gemeinde Issum erwarb den Gebäudekomplex im Jahr 1987 und richtete den Synagogenraum als Gedenkstätte für die ehemaligen jüdischen Bürger Issums und des umliegenden Gebietes ein.

Seither wird sie fachkundig vom Arbeitskreis Jüdisches Bethaus betreut. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben jeweils am ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr die Synagoge zur Besichtigung geöffnet.



"Die Staatsgründung Israels vor 70 Jahren sollte für uns auch gleichzeitig ein Gedenken und eine Erinnerung an ehemals blühendes jüdischen Leben in unserer Region sein. Die jüngsten antisemitischen Vorfälle mahnen uns ganz besonders jetzt und in Zukunft die Würde und Freiheit eines jeden Bürgers in unserem Land zu schützen", machte die Politikerin und Issumerin Margret Voßeler deutlich.

Der Arbeitskreis Jüdisches Bethaus wurde für seinen hohen Beitrag zum kollektiven Gedenken an die ehemalige jüdische Gemeinde in Issum im Jahr 2008 mit dem Josef-Diebels-Bürgerpreis geehrt. Das gesamte Helferteam investiert seine Freizeit, um eine würdige Erinnerungsstätte zu schaffen, die das Leben der Jüdischen Gemeinde in Issum und seiner Umgebung dokumentiert.

