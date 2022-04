Betreuung von Geflüchteten : Straelens Arbeitskreis Asyl braucht Hilfe

Straelen Mit den Ukraine-Flüchtlingen kommen mehr Aufgaben auf die Ehrenamtler in der Blumenstadt zu. Das Begleiten der Menschen hilft bei der Integration. Die Aktivitäten der Helfer sind breit gestreut.

Und dann war da diese Familie aus Tadschikistan . Als sie erfuhr, dass ein Dolmetscher benötigt wurde, war in drei Minuten jemand vor Ort. Rosi Rattmann erzählt die Geschichte. Sie gehört zu den rund 20 Mitgliedern des ökumenischen Arbeitskreises Asyl in Straelen. Wie ihre Mitstreiter hat sie diese und noch mehr Beispiele der Mitmenschlichkeit erlebt. Und genau wie ihre Mitstreiter braucht sie Unterstützung. Denn mit den Flüchtlingen aus der Ukraine kommen noch mehr Aufgaben auf die Ehrenamtler des Arbeitskreises zu.

Auf private Initiative kamen bisher 89 Flüchtlinge aus der Ukraine in die Blumenstadt. „Da ist die Betreuung eins zu eins“, weiß Rosi Rattmann. Noch im April soll die Stadt die ersten ukrainischen Flüchtlinge zugewiesen bekommen. Und da sei der Arbeitskreis gefordert. „Wir arbeiten engmaschig und gut mit der Stadt zusammen“, betont Bärbel Janas. Auch mit der Caritas gebe es einen Austausch. Bei einem Runden Tisch am 1. April besprachen sich Stadt, Caritas und Arbeitskreis. Neben den Ukrainern sind laut Maria Trösser im Mai noch 20 Asylbewerber aus anderen Ländern zu erwarten.

Die Aktivitäten der Ehrenamtlichen sind breit gestreut. Sie greifen seit 2015 den Menschen auf vielfältige Art und Weise unter die Arme. Bärbel Janas nennt als Beispiele die Suche nach einem Praktikums- oder einem Ausbildungsplatz, die Begleitung zur Einschulung, die Nachhilfe während der Ausbildung, damit die Abschlussprüfung geschafft wird. „Den Flüchtlingen durch das Dickicht der Bürokratie helfen“, sei ein Motiv. Rosi Rattmann gibt die Koordinierung von Arztterminen, die Begleitung zu Ärzten, die Suche nach einer Hebamme oder einer Tagesmutter, Fahrradtraining, Erste-Hilfe-Kurse und Fahrradtraining für Kinder an. Marlis Bilsdorfer engagiert sich im Sprachunterricht. „Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, sagt sie. Alwin Terporten hat bisher schon 340 Fahrräder für die Flüchtlinge repariert. Und es hapert auch nicht, wenn für ein mathematisches Problem der Rat eines Ingenieurs gebraucht wird. „Wir sind hier gut vernetzt in Straelen“, erklärt Josef Mailänder.

Winfried Claßen hat noch von seiner Tschernobyl-Hilfe her einige Dolmetscher am Start. „Die ukrainischen Flüchtlinge wollen nicht bleiben“, sagt er. Sie wollen zurück. Die Männer sind in der Ukraine geblieben, um ihr Land zu verteidigen und es wieder aufzubauen. Ohne Not sind aber auch die Menschen aus Afrika, Afghanistan, Syrien und dem Irak nicht hier. Marlis Bilsdorfer weiß von einem 14-jährigen Eritreer, der vier Jahre auf der Flucht war. „Welcher Vater und welche Mutter schickt ihre Kinder weg, wenn die Not sie nicht zwingt?“, fragt Bärbel Janas.