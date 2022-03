Straßenbau in Straelen : Die Ortsdurchfahrt von Herongen wird neu gestaltet

Herongen Die Sanierung der Niederdorfer Straße beginnt Ende März. Unter anderem wird die Kanalisation erneuert. Baumtore sollen das Überqueren erleichtern.

Am 31. März beginnt die Sanierung der Ortsdurchfahrt Niederdorfer Straße in Herongen. Die Tiefbbauarbeiten umfassen die Erneuerung der Kanalisation und der Trinkwasserleitung sowie die Sanierung der Fahrbahndeckschicht. Außerdem werden in Teilbereichen Baumtore mit barrierefreien Querungshilfen sowie Parkflächen mit Bäumen errichtet. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, gibt es zwei Bauabschnitte. Die Gehwege bleiben weitestgehend passierbar und werden laut Stadt nur in Ausnahmefällen eingeschränkt.