Bauarbeiten innen und außen St.-Nikolaus-Kirche wird aufgefrischt

Das Gerüst um die Kirche ist schon von Weitem zu sehen, und manchmal sind auch schon die Bauarbeiten aus einiger Entfernung zu hören. „Die Gottesdienste sind davon aber nicht betroffen“, verspricht Pfarrer Stefan Keller. Die Geräuschkulisse, die die Sanierungsarbeiten an der St.-Nikolaus-Kirche in Issum mit sich bringen, sollen die Gläubigen nicht stören. Am Sonntag schon einmal gar nicht, da ruhen die Gewerke.