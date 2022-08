Arbeiten an der Mühle in Issum : Flügelkreuz strahlt in Herrlichkeit

Issum An der Mühle in Issum wurden die Flügel neu bespannt. Diese Instandsetzung schließt eine Reihe von Arbeiten der vergangenen Jahre ab, die auf Zeichnungen und Berechnungen von Paul Koenen aus Hüls beruhen.

Letzteres ist nicht nur beruflich, sondern auch privat die Passion von Paul Koenen. Als pensionierter Maschinenbauingenieur fertigte er präzise Zeichnungen der Mühle an, die nicht nur das äußere Flügelkreuz samt Kappe zeigen. Jeder Zahn des Zahnantriebs wurden gezeichnet und bedacht. Allein diese Arbeit ist schon das Werk einiger Tage und Wochen. Seine Leidenschaft ließ ihn danach aber nicht mehr los, und so wollte Paul Koenen ein Modell dieser Mühle erstellen. Nicht sein erstes, wie er mit leuchtenden Augen und einem Lächeln verriet. Er liebt es, funktionsfähige Modelle zu bauen. Flugzeuge und Schiffe waren ihm irgendwann nicht mehr genug, so fand er seine Leidenschaft im Bau von Mühlen.

Eine Bockwindmühle in Tönisberg war sein erstes Modell. Diese Bockwindmühlen sind die ersten Mühlen, die es gab, es folgten als Weiterentwicklung die Kokerwindmühle, so wie es eine in Walbeck zu sehen gibt, und dann folgte die Bauweise der Achtkantmühle, wie es auch die Herrlichkeitsmühle in Issum ist. Im Maßstab 1:25 entstand im Kleinen das, was im Großen Schritt für Schritt saniert werden musste. Die Substanz des Holzes war in großen Teilen noch gut. Eichholz aus dem Bestand des Oermter Berges, vermutlich damals eine 400 Jahre alte Eiche, wurde bei den tragenden Teilen verwendet. Erneuert wurde am Bremsband, welches um das große Kammrad herum führt, ein neues Stützblech. Das Endlager am Bremsbalken musste erneuert werden, das Haspelgetriebe zum Bedienen des Bremsbalkens und damit zum Feststellen der Flügelwelle wurden ebenfalls instandgesetzt. Viele große und kleine Arbeiten konnten durch ehrenamtliche Helfer, Fördergelder und viel Enthusiasmus erledigt werden.