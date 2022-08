Verkehrslage in der Gelderner Innenstadt : Parkplatz-Gerangel sorgt für Frust

Maurice Frömming, Vesna Haefs, Anke Peukes und Heinrich Herold (v.l.) sind von der Umbausituation an der Hülser-Kloster-Straße genervt. Foto: Norbert Prümen

Geldern Die Anwohner der Hülser-Kloster-Straße in Geldern leiden darunter, dass durch Bauarbeiten an der St.-Michael-Schule noch weniger Parkplätze zur Verfügung stehen. Sie möchten den Schotterparkplatz mitnutzen dürfen, auch in Zukunft.