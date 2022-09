Anwohner der Bonhoefferstraße waren im Bauausschuss : Viele Fragen zu Issums Neubaugebiet

Issum Für die Bonhoefferstraße wurden Parkplatzsituation, Beleuchtung und Entwässerung vorgestellt. Die große Sorge vieler Anwohner war, dass plötzlich eine Straßenlaterne vor ihre Einfahrt gesetzt oder ein Parkplatz unmittelbar vor der Haustür eingezeichnet wird.

Selten war ein Issumer Bauausschuss so gut besucht. Im Zuhörerbereich mussten immer wieder Stühle herbeigeholt werden. Die meisten warteten gespannt auf den Tagesordnungspunkt 6: den endgültigen Ausbau des Neubaugebiets Bonhoefferstraße. Schon vorher nutzte der ein oder andere die Fragestunde. In der einen Hand den Plan, lautete eine der drängendsten: „Ist das die finale Planung?“ „Nein, es ist nicht final. Wir müssen uns da nach dem Baufortschritt richten“, erklärte Issums Bauamtsleiter Thomas Schwolow. Wie das bei einem Neubaugebiet ist, es verändert sich ständig. Die große Sorge vieler Anwohner war, dass plötzlich eine Straßenlaterne vor ihre Einfahrt gesetzt oder ein Parkplatz unmittelbar vor der Haustür eingezeichnet wird. „Dann wird es eng, dort mit dem Kinderwagen oder einer Krankentrage im Falle eines Notfalls vorbeizukommen“, kommentierte ein Anwohner. Die Sorge konnten Kay Stewering vom gleichnamigen Ingenieurbüro aus Geldern und Schwolow von der Gemeinde Issum nehmen. Man werde noch einmal auf die Anwohner zugehen, wenn es soweit ist. Angeregt wurde seitens der CDU und der Grünen, die Parkplätze möglichst versetzt anzuordnen, damit längere gerade Strecken nicht zum schnellen Fahren verleiten. Ohnehin sei Tempo 30 für den Wiesenweg vorgesehen, das Baugebiet selbst soll „Spielstraßen“ bekommen, wird also verkehrsberuhigte Zone. Der Wiesenweg wird außerdem Sackgasse, zunächst mit Pollern, wenn das nicht funktioniert, mit Kästen.

In einer Umfrage hatte die CDU die Anwohner nach ihren Wünschen gefragt. Manches regelt aber das Gesetz, zum Beispiel die Stärke der Straßenbeleuchtung. Zulässig sind per Verordnung nur noch 3000 Kelvin, so dass es für genügend Ausleuchtung drei Straßenlaternen mehr braucht als geplant. Gewünscht und geplant ist ein Platz der Begegnung. Die Ausgestaltung mit einem anderen Pflaster würde allerdings zu Mehrkosten von 36.000 Euro führen, die an alle Anwohner weitergegeben wird, die ihre Grundstücke nicht bei der Gemeinde bereits abgelöst haben. Eine Frage lautete, ob man einige Mehrkosten nicht hätte vermeiden können, wenn man schneller gewesen wäre, also bevor es zu der extremen Kostensteigerung kam. Schwolow erklärte, dass es nicht nur am hohen Arbeitsaufkommen in der Verwaltung liege, sondern daran, dass viele in den Entscheidungsprozessen eingebunden seien, wie Ingenieur, Lieferanten und andere. An vielen Stellen könne es da zu Verzögerungen kommen.