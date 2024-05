Bürgermonitor Raser in Eyll sind ein Ärgernis

Eigentlich könnte Eyll eine beschauliche kleine Ortschaft der Gemeinde Kerken sein. Eigentlich. Wenn die Autofahrer nicht wären. Die meisten fahren zu schnell. Das sagt Matthias Büskens. Wenn er in seinem Büro sitzt, bekommt er genau mit, was jeden Tag an Verkehr durch die Eyller Straße rauscht. „Der fährt etwa 50. Das hört man auch“, sagt er. Dafür muss er nicht aus dem Fenster schauen. Dann tritt er doch auf den Bürgersteig und schaut die Straße hoch. „Wenn Sie aus der Tür rausgucken, kriegen Sie die Nase abgefahren“, lautet seine Warnung. Denn nicht überall gibt es einen Bürgersteig, der Straße und Passanten trennt. Teilweise liegen die Haustüren unmittelbar an der Straße. Das sei für Anwohner gefährlich, besonders für die Kinder.