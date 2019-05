Verkehrspolitik : CDU-Forderungen für Herongens Ortsdurchfahrt

Herongen In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt am 12. März ist ein erster Planungsstand für die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Herongen durch das Büro Kottowski vorgestellt und diskutiert worden.

„Bereits in dieser Sitzung haben wir erklärt, dass einige wichtige Aspekte im Verlauf der weiteren Planungen unbedingt geprüft werden müssen“, merkt Straelens CDU-Fraktionsvorsitzende Annemarie Fleuth an, die zugleich Ortsvorsteherin von Herongen ist. Für die nächste Sitzung dieses Fachausschusses am Dienstag, 14. Mai, um 18 Uhr im Rathaus hat die CDU-Fraktion deshalb einen Antrag eingebracht.

Neben der gestalterischen Verbesserung des Straßenbildes und Maßnahmen zur Verkehrsentschleunigung fordert die CDU, sicheres Radfahren und das Parken am Straßenrand zu berücksichtigen. Das zuständige Planungsbüro soll beauftragt werden, alternativ zu den vorgeschlagenen Kreisverkehren weitere Vorschläge zu erarbeiten, die mit weniger baulichem Aufwand realisierbar sind. Der Marktplatz müsse so in die Umgestaltung integriert werden, dass die trennende Wirkung aufgehoben wird, Barrierefreiheit entsteht und die Fläche insgesamt mehr Platzcharakter erhält. Weiter sollte der zweite Planungsstand eine möglichst konkrete Kostendarstellung enthalten und die Höhe der Straßenbaubeiträge für die Anlieger darstellen.