Mobile Bühne gefordert Auftritte in Issum sollen noch schöner werden

In der Ratssitzung wird üblicherweise den Beratungen und Vorschlägen aus den Ausschüssen gefolgt. Diesmal war es anders. Ralf Pottbeckers von der CDU hielt noch einmal eine flammende Rede für den Antrag seiner Partei, eine mobile Bühne anzuschaffen. Gerade mit Blick auch auf die beliebten Feierabendmärkte. Die finden auf dem Platz An de Pomp statt. Als die neue Dorfmitte geplant wurde, war auch eine Bühne geplant worden. Schon bei der Eröffnung des Platzes habe sich aber gezeigt, dass es sich um eine Fehlplanung gehandelt hat, sagt Pottbeckers. Dass die Lösung unglücklich ist, habe sich leider im damaligen Bauausschuss nicht herauskristallisiert. Der Praxistest zeigte aber: Glücklich sind die Musiker, die auf der Bühne stehen, nicht. Die Kritik: „bisschen versteckt“. Statt mittendrin ist die Bühne, also die Erhöhung, die eine Bühne sein soll, am Ende des Platzes.