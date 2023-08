Rat Kerken tagt am Mittwoch BVK fordert das Deutschland-Ticket für Kerkens Schüler

Die BVK-Fraktion hat beantragt, dass die Gemeinde Kerken als Schulträger wie andere Kommunen auch das bisherige Schoko-Ticket für Schüler durch das Deutschland-Ticket ersetzt. Das Deutschland-Ticket biete deutliche Vorteile. Der monatliche Preis von nur 29 Euro stellt zum einen eine erhebliche Kosteneinsparung gegenüber dem aktuellen Preis des Schoko-Tickets von 39,40 Euro dar. Diese trage dazu, bei das Budget von Familien zu schonen. Der entscheidende Vorteil des Deutschland-Tickets sei jedoch die Möglichkeit zur deutschlandweiten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Änderung einen weiteren wichtigen Baustein ist, um nachhaltige Mobilität zu fördern und unsere ehrgeizigen Klimaziele bis 2035 zu erreichen“, sagt Patricia Gerlings-Hellmanns (BVK). „Darüber hinaus sehen wir darin eine hervorragende Gelegenheit, die Bindung unserer Schüler an den öffentlichen Nahverkehr zu stärken.“ Die Verwaltung sieht das kritisch. Die Einführung des Deutschland-Tickets würde einen Mehraufwand von etwa 18.500 Euro jährlich für die Gemeinde Kerken bedeuten würde. Das liege am Unterschied in den jährlichen Kosten zwischen dem Schoko-Ticket und dem Deutschland-Ticket. Die Kosten könnten durch eine minimale Erhöhung des Elternanteils von 2 Euro gemindert werden. Die BVK zeigt sich hierauf verständnislos: „Es ist unverständlich, dass wir fast die einzige Kommune im Umkreis sind, die kein Deutschlandticket anbietet. Dies wird besonders kompliziert, da an der Gesamtschule mit den Standorten Hüls und Kerken nun zwei unterschiedliche Arten von Tickets angeboten werden: Deutschlandtickets und Schoko-Tickets. Unsere Kooperationspartnerin, die Stadt Krefeld, hat bereits die Einführung des Deutschlandtickets beschlossen und durchgeführt. Es sollte unser Bestreben sein, den Schülern unserer Gemeinde das gleiche Angebot zu ermöglichen,“ so die BVK-Fraktion. Der Rat der Gemeinde Kerken wird über dieses Thema in seiner Sitzung am Mittwoch, 30. August, in der Gesamtschule in Aldekerk entscheiden.