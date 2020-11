Zur Ratssitzung in Straelen : Zwei Stellvertreter-Kandidaten in Straelen

Monika Lemmen von der Straelener CDU. Foto: Gerhard Seybert

Straelen Im Stadtrat fällt die Entscheidung zwischen Monika Lemmen (CDU) und dem von den Fraktionen GO/Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP vorgeschlagene Kandidat Michael Traurig.

Wie in Geldern ist auch in der ersten Sitzung des Straelener Stadtrats mit einer Kampfabstimmung zu rechnen. Zumindest, was den Posten als 1. stellvertretender Bürgermeister angeht. Für dieses Ehrenamt schlägt die CDU Monika Lemmen vor. Die anderen vier Fraktionen (GO/Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP) empfehlen Michael Traurig.

Michael Traurig von den Freien Wählern Straelen. Foto: Maro

Die Christdemokraten halten Monika Lemmen für die geeignetere Besetzung. „Sie hat dieses Amt in den vergangenen sechs Jahren hervorragend ausgefüllt und sich dabei sehr engagiert für Straelen eingesetzt“, erklärt CDU-Vorsitzender Jannis Delbeck. Ob die CDU sich durchsetzt, ist offen, denn sie verfügt nicht mehr über die absolute Mehrheit im Rat.

Als Heronger Ortsvorsteherin soll nach dem Willen der CDU-Fraktion Annemarie Fleuth ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Für die Kontinuität der guten Arbeit in den Ausschüssen setzt sich die CDU-Fraktion dafür ein, dass auch zukünftig Straelener Vereine, Verbände und Einrichtungen als beratende Mitglieder an den Sitzungen teilnehmen. „Uns ist im Gegensatz zu allen anderen Straelener Fraktionen wichtig, dass diese sich von Beginn an mit ihrer Fach- und Sachkompetenz als feste, beratende Ausschussmitglieder einbringen können“, so CDU-Fraktionsvorsitzende Annemarie Fleuth.

In den Bildungsausschuss sollen nach dem Dafürhalten der Straelener CDU die Schulleiter, die Schulpflegschaftsvorsitzenden und Schülersprecher aller Straelener Schulen sowie Sprecher der Straelener Kindertagesstätten und des Familienzentrums Montessori-Kinderhaus aufgenommen werden. Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport wird ergänzt um die Vertreter der Straelener Jugendarbeit, des Stadtsportbundes, des Beirates für Senioren/Menschen mit Behinderungen und des Partnerschaftsbeirates. Und der Ausschuss Wirtschaftsförderung, Tourismus, Kultur soll mit den Vertretern des Vereins „AusStraelen“ und des Kulturrings Straelen tagen.