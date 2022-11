Hilfe per Anruf oder Mail : Offene Ohren für Missbrauchsopfer

Die Ansprechpartner in der katholischen Kirche in Geldern (v.l.): Benedikt Waerder, Pascal Verhoeven, Alfred Schmitz, Marlies Derrix, Britta van Huet und Ute Krappohl-Leppers. RP-Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen

Geldern In der Kirchengemeinde St. Maria Magdalena gibt es Ansprechpartner, welche Menschen zuhören, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Sie sind für alle da, nicht nur für Gläubige aus der Gemeinde.

Von Bianca Mokwa

Bei Anruf: Hilfe. Menschen, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, können sich auch per Mail melden. Dafür hat die katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena konkrete Vertrauenspersonen herausgesucht. „Nicht jeder möchte sich in Münster melden und nicht jeder möchte mit einem Pfarrer darüber sprechen“, sagt Pfarrer Arndt Thielen. „Angesichts dessen, was sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat, ist es gut, dass wir diese Gruppe von Ansprechpartnern einmal vorstellen.“

Thielen meint damit auch den jüngsten Fall von Missbrauch in der katholischen Kirche, unmittelbar vor der Haustür. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass ein Betroffener berichtet hat, dass er in den 1960er Jahren Messdiener in St. Maria Magdalena war und vom damaligen Pfarrer Heinrich Polders missbraucht wurde. Aber nicht nur Fälle, die im kirchlichen Umfeld geschehen sind und nicht nur Menschen, die der katholischen Kirche nahe stehen, können sich bei den Ansprechpartnern melden. Wichtig ist ihnen, dass sie für jeden da sind. Sie kommen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und haben aber die gleiche Motivation: für andere da sein und zuhören. Das sind die Ansprechpartner:

Info Herz ausschütten per Mail oder Telefon Die Ansprechpartner für Menschen, die Missbrauch erlebt haben sind von der katholischen Kirchengemeinde, stehen aber allen zur Verfügung. Das sind: Marlies Derrix Telefon 02831 992457, Mail: derrix@bistum-muenster.de Ute Krappohl-Leppers Telefon 02831 1321655, Mail: krapohl-leppers-u@bistum-muenster.de Britta van Huet Telefon 02831 1321656, Mail: britta.vanhuet@web.de Alfred Schmitz Telefon 02831 1326947, Mail: a.schmitz-mm@gmx.de Benedikt Waerder Telefon 02831 1326946, Mail: bwmmgeldern@gmail.com Pascal Verhoeven Telefon 02831 992456, Mail: praevention-mm@bistum-muenster.de

Alfred Schmitz ist 68 Jahre alt, Rentner, hat zwei Söhne und drei Enkel und kommt aus Kapellen. „Ich möchte den Leuten eine Möglichkeit geben, ihre Stimme hörbar zu machen“, nennt er seine Motivation. Sein Verhältnis mit „Mutter Kirche“ stehe aufgrund des ganzen Themenfeldes Missbrauch unter Spannung. Aber ein gesundes Misstrauen gegenüber der Kirche kann seines Erachtens angesichts der Geschehnisse nicht verkehrt sein.

Ute Krappohl-Leppers ist 56 Jahre alt, hat fünf Kinder, alle schon groß, kommt aus Geldern und arbeitet hauptberuflich für das katholische Bildungsforum als Präventionskraft. „Ich bin wohl deswegen angesprochen worden, weil ich mich viel mit dem Thema beschäftige“, sagt sie. Sie findet es wichtig, dass es das Gesprächsangebot gibt. „Es ist schlimm genug, dass es diese Missbrauchsfälle gibt und gab.“ Wichtig ist ihr die Kommunikation: „Es ist wichtig, offen darüber zu reden und nichts zu vertuschen.“

Marlies Derrix ist 60 Jahre, Mutter von drei Kindern und Oma von drei Enkeln und kommt aus Veert. Sie arbeitet als Ehe-, Familien- und Lebensberaterin bei der katholischen Kirche. „Es ist nicht untypisch, dass erst später aufgedeckt wird, dass es in der Kindheit oder Jugend sexuellen Missbrauch gab. Ans Tageslicht komme das manchmal erst, wenn es in der Partnerschaft hakt. Situationen, die das Vertrauen oder die Sexualität erschüttert haben, werden dann zum Hindernis. Das betrifft nicht nur Missbrauch im kirchlichen Bereich sondern auf allen Ebenen.

Pascal Verhoeven ist 47 Jahre alt, wohnt in Kleve und arbeitet in der katholischen Bücherei Geldern. Seine persönliche Motivation ist, dass er bei Freunden gesehen hat, wie zerstörerisch Missbrauch sich auf ein Leben auswirken kann, bis hin zu Psychatrieaufenthalten. „Ich war auch selber als Kind betroffen.“ Nicht in Geldern, passiert ist das in Rheinbach bei Bonn. De facto sei das Missbrauchsproblem bekannt gewesen. Aber: „Es gab einfach niemanden, an den man sich hätte wenden können.“ Indem er sich als Ansprechpartner zur Verfügung stellt, ändert er das für alle anderen.

Benedikt Waerder ist 57 Jahre alt, Vater von drei erwachsenen Söhnen, Schulleiter vom Luise-vom-Duisberg-Gymnasium in Kempen und wohnt in Walbeck. „Was mich reizt ist der Ansatz, dass Ehrenamtliche mit einbezogen werden“, sagt er. Die Amtskirche habe eine lange Geschichte hinter sich, in der immer mehr Machtstrukturen aufgebaut worden seien. Wenn die Kirche noch eine Chance haben will, brauche es aber eine flache Hierarchie. Ihm ist es wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.

Britta van Huet ist 45 Jahre alt, hat drei junge Kinder und lebte viele Jahre in Kapellen bevor sie nach Geldern zog. Sie ist Fachlehrerin an der Don-Bosco-Schule und engagiert sich bei den Pfadfindern in Kapellen. „Meine Kinder sind meine größte Motivation“, sagt sie über ihre Aufgabe als Ansprechpartnerin. Sie ist damals von dem Pfarrer getauft worden, über den der Missbrauchsfall in Kapellen neulich bekannt geworden ist. Ihre Frage war: An wen können sich Kinder und Jugendliche in einem solchen Fall wenden? Deswegen stellt sie sich dafür zur Verfügung. „Auch wenn ich ein Stück weit Angst habe, wenn der erste Anruf kommt.“