Geldern : Ansprechpartner für Stromkästen

Geldern Neu geregelt wird in Geldern die Zuständigkeit für den Betrieb von "öffentlichen Stromentnahmestellen". Für die Stromkästen, die weiterhin im Eigentum der Stadt Geldern verbleiben, sind ab Juni die Stadtwerke Geldern der Ansprechpartner für Veranstalter und Vereine, die beispielsweise auf den Marktplätzen der Ortschaften einen Stromkasten nutzen möchten. Claus van Vorst von den Gelderner Stadtwerken: "Die Entnahmestellen befinden sich im Stadtkern und in den Ortschaften, dort vorrangig an Marktplätzen aber auch im Bereich von Sportplätzen und Freizeitanlagen, wie zum Beispiel am Holländer See. Ich empfehle allen Veranstaltern, sich wegen der Stromversorgung rechtzeitig mit den Mitarbeitern unseres Kundenzentrums am Gelderner Marktplatz in Verbindung zu setzen."

Begrüßt wird die Neuregelung auch von Verwaltungsdirektor Achim Ingenillem von der Stadt Geldern. "Die Neuregelung ist ganz sicher ein Gewinn für alle Veranstalter. So stehen künftig sichere Entnahmestellen zur Verfügung, die auch technisch auf neuestem Stand gehalten werden", erklärte Ingenillem.

Das Kundenzentrum der Stadtwerke am Markt 25 in Geldern ist erreichbar unter Telefon 02831 933310.

(RP)