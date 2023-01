Klimaschutzmanagerin in Wachtendonk Die Umwelt von unten her retten

Wachtendonk · Annia Gully-Watson ist Klimaschutzmanagerin in Wachtendonk. Die Deutsch-Britin erarbeitet ein Konzept und will auch die Bürger in der Gemeinde zum Mitmachen anregen.

30.01.2023, 05:00 Uhr

Annia Gully-Watson ist Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Wachtendonk. Hier ist sie im Bauerngarten des Naturparkzentrums. Foto: Evers, Gottfried (eve)